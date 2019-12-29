Политика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Общество
Песков назвал слухом версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске
Версия террористического акта в качестве причины прошлогоднего взрыва в жилом доме в Магнитогорске является слухом.
Армия и оружие
При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Хоккей
«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Шпенглера
«Салават Юлаев» завершил своё выступление на Кубке Шпенглера.
Киберспорт
The Witcher 3: Wild Hunt установила новый рекорд онлайна
Ранее рост игроков был зафиксирован в The Witcher 3: Wild Hunt.
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.
Общество
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии на полгода с 1 января следующего года.
Гаджеты
Обновление iOS лишило связи владельцев iPhone
Оказалось, что после этого обновления пользователей iPhone пропала сотовая связь.
Происшествия
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 28
Не менее 28 человек погибли из-за тайфуна «Фанфон» на Филиппинах.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Наука
На плато Наска нашли 143 геоглифа
Японские исследователи нашли на плато Наска 143 ранее неизвестных геоглифа, сообщается в пресс-релизе университета Ямагата.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Здоровье
На новогодних каникулах сахалинцам предлагают проверить легкие
В период предстоящих новогодних каникул министерством здравоохранения Сахалинской области организована работа всех экстренных и дежурных поликлинических медицинских служб.
Общество
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Политика
Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши
Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".