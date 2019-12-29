Энергетика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
Телеканал 360°вчера в 08:58
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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
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Закон, согласно которому граждане имеют право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Экономика
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Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
Политика
МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
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В США самолет упал на жилой дом
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Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
Здоровье
Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Происшествия
В Нью-Йорке произошло нападение на синагогу
Вооруженный мужчина совершил нападение на синагогу в городе Монси округа Рокланд. Произошло это в субботу вечером.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России
Герой России космонавт Геннадий Падалка рассказал, что стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин он назвал технологическое отставание и нехватку квалифицированных специалистов, передает РИА "Новости".
Происшествия
В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Экономика
«Всех не сократят»: глава ВНИИ труда призвал не бояться цифровизации
Глава Всероссийского научно-исследовательского института труда Дмитрий Платыгин рассказал о главных тенденциях рынка рабочей силы в РФ в уходящем десятилетии, которые отметили эксперты института.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены
Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
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Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли
В Калужской области семь рыбаков провалились под лед, трое из них погибли.
Политика
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Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене
Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
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