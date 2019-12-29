Энергетика

RT на русскомRT на русскомКозак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».
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Козак: компромисс с Киевом по газу помог избежать больших потерь

News.ru09:50

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Газета.Ru10:31

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Московский Комсомолец10:44

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Козак: компромисс с Киевом по газу был тяжелым выбором, но помог избежать больших потерь

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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

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