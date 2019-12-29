Энергетика
RT на русскомКозак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением
Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Козак прокомментировал контракт по газу: выбор между плохим и очень плохим
Московский Комсомолец10:44
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Единоборства
Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии
Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Наука
Три «всадника»: инфекции, опиоиды и вейп
Особенно отмечаются ураганы на Багамах, унесшие жизни 61 человека, и на Бермудах, оставившие 80% населения (более 27 000 человек) без электричества.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Политика
Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе
Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Общество
Пользователи госуслуг утекли в сеть
«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Общество
Названы простые способы ускорить обмен веществ
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам
Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия
Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
Общество
Путин повысил в России минимальный размер оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Спорт
Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).