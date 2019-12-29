Политика
Газета.RuКозак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости". По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были "выбором между плохим и плохим".
Читать в источнике
Оценить888
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:05, Ашберн
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Наука
Огромное скопление морских черепах сняли на видео
Морской биолог Ванесса Бези (Vanessa Bézy) поделилась удивительным видео, демонстрирующим огромное прибрежное скопление черепах — на территории заповедника Ostional Wildlife Refuge в Коста-Рике; она сделала данную запись с помощью дрона в рамках исследования в 2016 году.
Политика
ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Хоккей
Сборная России уступила американцам в матче молодежного ЧМ
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Политика
Пушков напомнил Польше о ее сотрудничестве с Гитлером
Польша первой в Европе заключила пакт о ненападении с Германией и всячески набивалась в союзники к Гитлеру, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Политика
США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом
Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Разработка мобильного платёжного приложения Mir Pay ведётся только на платформе Android.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Политика
Личный астролог Ельцина: Кремль ждет повторение роковых 80-х
Считается, от того, как он пройдет, во многом определятся последующие 11 лет.
Политика
WP узнала о тайном разговоре личного адвоката Трампа с Мадуро
Как отмечает WP, сотрудники Белого дома не знали, почему к переговорам привлечен личный адвокат Трампа.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
На Сахалине горят резервуары с топливом
Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Самой продаваемой моделью стал Samsung Galaxy A50. Эксперты группы «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные смартфоны 2019 года.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ
Политика
Ким Чен Ын призвал к «наступательным» мерам для безопасности КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Шоу-бизнес
Наследник Рокфеллеров может оказаться аферистом
Наследник знаменитой семьи банкиров Майкл Чарльз Рокфеллер, недавно объявивший о скорой свадьбе с россиянкой Ольгой Грищенко, может оказаться обычным аферистом.
Происшествия
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Происшествия
При крушении небольшого самолета в штате Мэриленд погиб один человек
Перед падением самолета на жилой дом на чердаке никого не было. В результате крушения погиб один человек, находящийся в самолете.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Политика
Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.