Политика
Газета.RuКозак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Происшествия
В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице
Американец ограбил банк, а затем стал разбрасывать деньги на улице, поздравляя окружающих с Рождеством, сообщил канал KKTV.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту
Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Футбол
Мариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»
Футболистов прессуют за один неудачный матч. Но в целом Миранчук готов к игре за "Ювентус", считает Мариу.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Наука
Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь
Легко сказать, подумает читатель, и будет прав: изменить способ мышления непросто.
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Транспорт
Из Севастополя в Санкт-Петербург отправился первый поезд
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
Футбол
Курский «Авангард» возглавил Игорь Беляев
Главным тренером курского "Авангарда" вновь стал Игорь Беляев. Курским болельщикам Беляев хорошо известен.
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Гаджеты
В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС
Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».
Происшествия
Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычное фото детей в честь Рождества
В Британии начали отмечать Рождество. В честь праздника Кейт Миддлтон показала необычное фото детей.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Политика
В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину
Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.