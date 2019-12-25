Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Политика В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Политика МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Общество В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Гаджеты В РЖД сотрудников переведут на смартфоны с отечественной ОС Для РЖД программные решения будут доработаны, и уже известно, что компания заказала несколько тысяч смартфонов MIG C55 с установленной на них ОС «Аврора».

Происшествия Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.