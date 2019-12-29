Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКозак назвал выплату «Газпромом» Киеву $2,9 млрд тяжелым решением

Выплата «Газпромом» Украине $2,9 млрд по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража стала тяжелым решением для России и для компании, однако страна могла потерять гораздо больше при негативном сценарии.
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Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов «тяжелым решением»

РИА Новостивчера в 15:58

Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

RT на русскомвчера в 09:49

Козак о договоренностях с Киевом по газу: выбор между плохим и очень плохим

Коммерсантъвчера в 10:07

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

РБКвчера в 11:05

Козак назвал договоренности с Киевом по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ТАССвчера в 09:19

Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

Телеканал 360°вчера в 08:58

Вице-премьер России назвал договоренности с Украиной по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ПРАЙМвчера в 08:15
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Общество

В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Эхо Москвы 07:00
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Происшествия

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
РБК 08:19
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Происшествия

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
ТАСС 04:20
Происшествия

Пенсионер погиб в гараже и случайно убил семейную пару

В Коми семейная пара погибла по вине водителя, который надышался выхлопными газами и невольно отравил владельцев соседнего гаража, сообщает "РrоГород".
Вести.Ru 07:12
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ 05:51
Происшествия

Четыре человека пострадали при обрушении пола в кафе в Астрахани

Обрушение пола в подвале произошло в кафе "Мечта" в Трусовском районе Астрахани, госпитализированы четыре человека, сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
ТАСС 06:31
Происшествия

Полицейский сломал череп жительнице Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина рассказала, что сотрудник полиции в звании капитана избил её и сломал череп.
News.ru 07:06
Авто

Две трети жителей России не могут позволить себе новый автомобиль

32CARS.ru вчера в 23:49
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Авто

Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею

Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.
Драйв 03:21
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 05:51
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

News-24.ru 28 декабря в 05:24
Транспорт

В Москве пробки в понедельник достигли девяти баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter сообщил, что пробки образовались из-за того, что центр столицы стал пешеходным в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество", а также из-за проведения дорожных работ.
РИА Новости 08:07
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие

Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество «Арматы»

Западные СМИ обратили внимание на особенность нового российского танка "Армата", которой нет у танков США и Великобритании.
Российская газета 07:32
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Коммерсантъ 06:05
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Экономика

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 18:54
Политика

Песков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:30
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Гаджеты

Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
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Армия и оружие

Несколько человек погибли при атаке США в Ираке

Lenta.ru вчера в 13:23
Политика

Захарова объяснила вызов посла России в МИД Польши

По словам Захаровой, вызов российского посла в МИД Польши является дипломатической рутиной, но вызывает вопрос то, какие цели преследует польская сторона.
Rambler News Service 01:08
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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