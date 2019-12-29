Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceКозак назвал выплату «Газпромом» Киеву $2,9 млрд тяжелым решением

Выплата «Газпромом» Украине $2,9 млрд по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража стала тяжелым решением для России и для компании, однако страна могла потерять гораздо больше при негативном сценарии.
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Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов «тяжелым решением»

РИА Новостивчера в 15:58

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ПРАЙМвчера в 08:15

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RT на русскомвчера в 09:49

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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

Телеканал 360°вчера в 08:58

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

РБКвчера в 11:05
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Президент России Владимир Путин не принимает прямое участие в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными, но использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению.
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В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Пока сложно сказать, как инспекторы рыбоохраны будут определять, сколько дней провел рыбак на водоеме, но штрафовать планируется, если добыча будет в 2-3 раза больше нормы (другое предложение – от 50 килограмм).
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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

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В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.
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В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
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По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
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Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
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Двухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

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Объявлена дата перенесённого матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Оренбургом».
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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