Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов для „Газпрома“, для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

Политика Киев заявил о намерении согласовать обмен «всех на всех» в Донбассе Киев продолжит работу для согласования в рамках следующей встречи в нормандском формате обмена пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Политика Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Хоккей Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020 Стал известен состав сборной России на матч с командой США на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует в своём «твиттере» Федерация хоккея России.

Спорт Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Общество Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Кино Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение» Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.

Политика Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».

Политика Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.