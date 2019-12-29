Энергетика
РБККозак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
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Российский лыжник Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»
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Критики назвали хоррор-игры, которые стоит вернуть на PS5 и новой Xbox
Редакция Comicbook назвала пять игр в жанре хоррор, которые, по её мнению, обязательно должны появиться на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Список был опубликован 25 декабря на сайте издания.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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Политика
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
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В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды
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Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вулверхэмптоном»
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Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе с военными США
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где дислоцируются американские военные.
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Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
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Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Хоккей
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Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
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Хоккей
Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Общество
Президент Эстонии отправила внуков в русский детский сад
Именно поэтому внуки лидера страны ходят в русский детский сад и уже знают не только эстонский.
Фигурное катание
Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
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ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Космос
Активность Солнца растет: когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
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В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
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Умер народный артист Константин Юченков
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Шимпанзе создают общество: они обучают друг друга различным навыкам
Ученые Вашингтонского Университета провели наблюдения за шимпанзе и пришли к выводу, что приматы способны создавать свои сообщества.