Энергетика
РБККозак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
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Экономика
В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев
В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Единоборства
Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Авто
В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL
Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Космос
Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
Аккреционный диск сверхмассивной черной дыры M87* тянется на 0,4 светового года – в тысячи раз дальше орбиты Плутона.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Общество
Физические тренировки снижают риск развития рака
Специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что физическая активность помогает снизить риск развития раковых опухолей.
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Спорт
Ведущие легкоатлеты написали открытое письмо ВФЛА
Спортсмены, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала Эрлинга Холанда
Норвежский футболист "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд официально стал игроком дортмундской "Боруссии".
Авто
В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
В объявлении указали, что пробег у автомобиля всего 5555 км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Старобельске (Луганская область).
Общество
Минкомсвязь проверяет сведения об утечке данных с портала госуслуг
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что персональные данные более 28 тысяч пользователей портала были выложены в публичный доступ.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы ценой 4-5 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» составили рейтинг самых популярных автомобилей в России со средней ценой от 4 до 5 млн рублей.
Общество
Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов «Беркута»
В Киеве апелляционный суд смягчил меру пресечения экс-сотрудникам спецподразделения "Беркут", которые проходят обвиняемыми по делу о "евромайдане".
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Наука
Рыбная диета не спасала древних инуитов от атеросклероза
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Мол, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Примечательно, что так решили не бодигарды принца, а сами владельцы.
Спорт
Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место
Россиянин Глеб Ретивых стал четвёртым, уступив Клебо 0,8 секунды. Ранее сообщалось, что Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»
Космос
Астрономы обнаружили экзопланеты, напоминающие сахарную вату
Астрономы при помощи орбитального телескопа Хаббл обнаружили три экзопланеты, по плотности напоминающие сладкую вату или кукурузные палочки.
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта
Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
Происшествия
На военном параде в Йемене взорвался беспилотник
По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали. Парад проходил на стадионе ас-Сумуд, когда над трибуной взорвался беспилотник.
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Экономика
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Стороны отказались от существующих исков и взаимных претензий и согласовывают контракт на транзит российского газа в Европу сроком на пять лет.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».