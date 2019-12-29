Энергетика

РБКРБККозак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

РБК11:05

Козак назвал договоренности с Киевом по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ТАСС09:19

Козак о договоренностях с Киевом по газу: выбор между плохим и очень плохим

Коммерсантъ10:07

Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

RT на русском09:49

Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»

Газета.Ru10:31

Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»

Телеканал 360°08:58

Вице-премьер России назвал договоренности с Украиной по газу выбором «между плохим и очень плохим»

ПРАЙМ08:15
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Дмитрий Козак
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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