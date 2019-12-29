Политика

РБКРБККозак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
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Козак назвал выплату Киеву 2,9 миллиарда долларов «тяжелым решением»

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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

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Вице-премьер России назвал договоренности с Украиной по газу выбором «между плохим и очень плохим»

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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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