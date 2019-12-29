Политика

РБКРБККозак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
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Дмитрий Козак
Выбор такой между плохим и очень плохим. 2,9 миллиардов долларов для „Газпрома“, для нашей страны — тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо.
— Дмитрий Козак, российский политикТелеканал 360° 08:58

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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

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