Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКозак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Цены на бензин в России в 2019 году выросли в среднем на 3%

ТАСС03:57

Козак не видит оснований для существенного роста цен на бензин

РИА Новости03:48

Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году

RT на русском03:28

Ситуация с ценами на бензин в России благоприятная

Эхо Москвы03:30

Козак оценил темпы роста цен на бензин

РБК05:25

Козак назвал ситуацию с ценами на бензин в РФ благоприятной

REGNUM03:57

В правительстве пообещали стабильные цены на бензин в новом году

Фонтанка.Ру04:33
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Политика

Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата

Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Известия вчера в 16:44
Футбол

«Рубин» заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым

Клуб проявляет к ним предметный интерес, пишет "Спорт-Экспресс". Полузащитник Шатов играет за петербургский "Зенит".
Реальное время вчера в 15:40
Политика

Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
REGNUM 05:03
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Политика

Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России

Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
REGNUM 06:12
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту

РИА Новости 04:14
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

Российская газета вчера в 18:24
Общество

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
РИА Новости 06:20
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Общество

В «Современнике» назвали причину госпитализации Галины Волчек

Госпитализация худрука московского театра "Современник" Галины Волчек потребовалась после того, как народная артистка почувствовала боли в районе грудной клетки.
Life.ru вчера в 01:06
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Футбол

FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Евро-футбол.ру 03:30
Общество

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
РБК 00:42
Футбол

Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб

В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Sport.ru 05:29
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Общество

Федеральных чиновников пересадят со служебных авто на такси

Некоторые федеральные чиновники могут лишиться служебных автомобилей. Вместо этого они пересядут на такси.
Мойка78 вчера в 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК

В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о подарках от Рамзана Кадырова

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, какие подарки ему делал Рамзан Кадыров.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:52
Общество

Электронные трудовые книжки обеспечат сохранность сведений о стаже

Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
Современный Предприниматель 05:27
Общество

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

Национальная служба новостей 03:46
Общество

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общественное телевидение России 06:20
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На юго-востоке Москвы обрушился склад, пострадал человек

РИА Новости 04:20
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В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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