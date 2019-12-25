Энергетика
РИА НовостиКозак не видит оснований для существенного роста цен на бензин
Оснований для существенного роста цен на бензин в России в 2020 году нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Политика
Грузия высказалась за переговоры с РФ по примеру нормандского формата
Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру нормандского формата, заявила во вторник, 24 декабря, грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Футбол
«Рубин» заинтересовался футболистами Шатовым и Соболевым
Клуб проявляет к ним предметный интерес, пишет "Спорт-Экспресс". Полузащитник Шатов играет за петербургский "Зенит".
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Политика
Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Общество
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
В «Современнике» назвали причину госпитализации Галины Волчек
Госпитализация худрука московского театра "Современник" Галины Волчек потребовалась после того, как народная артистка почувствовала боли в районе грудной клетки.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Футбол
FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Общество
РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) представили дизайн новых электронных билетов на поезда дальнего следования, которые появятся в первой половине 2020 года.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Общество
Федеральных чиновников пересадят со служебных авто на такси
Некоторые федеральные чиновники могут лишиться служебных автомобилей. Вместо этого они пересядут на такси.
Политика
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о подарках от Рамзана Кадырова
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, какие подарки ему делал Рамзан Кадыров.
Общество
Электронные трудовые книжки обеспечат сохранность сведений о стаже
Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
Общество
Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Происшествия
На юго-востоке Москвы обрушился склад, пострадал человек
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".