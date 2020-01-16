Энергетика

News.ruNews.ruКозак обсуждает с вице-премьером Белоруссии вопросы поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус.
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Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
ТАСС16 января в 11:41

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Россия продолжит переговоры с Белоруссией по поставкам нефти

News.ruвчера в 05:07

Минск и Москва снова обсуждают нефтяной вопрос

Евразия Daily16 января в 12:11

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Известия16 января в 10:53

Козак встретился с вице-премьером Беларуси для обсуждения поставок нефти

ГЛАС.RU16 января в 11:49

Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

ТАСС16 января в 11:41

Россия и Белоруссия обсуждают поставки нефти

Красная весна16 января в 11:31

Козак проводит переговоры по поставкам нефти в Белоруссию

Аргументы и Факты16 января в 12:01
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Общество

Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro 16 января в 22:27
Гаджеты

В России выпустили смартфон для использования в экстремальных условиях

В России выпустили смартфон MIG S6 по цене iPhone, работающий на отечественной ОС Astra Linux, для использования в экстремальных условиях.
UfacityNews.ru 15 января в 15:42
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 16 января в 13:36
Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новости вчера в 15:14
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК вчера в 08:38
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Армия и оружие

Российские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

В результате столкновений за последние два дня уничтожено 50 террористов, погибли 12 и ранены 24 сирийских военнослужащих, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
РБК вчера в 13:51
Наука

Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера

МонаВиста 16 января в 09:20
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Политика

Соловьев наорал на эксперта в эфире своей передачи

Российский ведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей передачи на телеканале "Россия 1" повысил голос на общественного деятеля Григория Амнуэля.
Утро.ru вчера в 01:12
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова столкнулась с его предполагаемой любовницей

Поргина ежедневно ухаживала за мужем, учила его снова говорить и двигаться.
StarHit.ru 16 января в 12:00
Здоровье

Эти 6 правил сохранят почки здоровыми

Американскими медицинскими специалистами определены и названы шесть простых правил для сохранения здоровья почек.
Ugpressa.ru вчера в 12:40
Футбол

«Бенфика» обыграла «Спортинг» в матче чемпионата Португалии

Лиссабонская "Бенфика" обыграла столичный "Спортинг" в матче 17-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru вчера в 08:12
Общество

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 05:49
Происшествия

Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
REGNUM 16 января в 04:29
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Lenta.ru 16 января в 03:01
Технологии

Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс

Транспортный самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus специально для перевозки негабаритных грузов, 9 января 2020 года выполнил свой первый рейс.
N+1 15 января в 04:09
Авто

«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале

Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
КП - Беларусь 16 января в 07:47
Политика

Зеленский не принял отставку Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 12:33
Политика

Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви, скомпрометировавшей себя политическими действиями, в евангелизм.
РИА Новости вчера в 20:35
Экономика

Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
RT на русском 16 января в 21:33
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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