Энергетика

News.ruNews.ruКозак обсуждает с вице-премьером Белоруссии вопросы поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус.
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Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
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