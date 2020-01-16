Энергетика
News.ruКозак обсуждает с вице-премьером Белоруссии вопросы поставок нефти
Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус.
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Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.ТАССвчера в 11:41
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