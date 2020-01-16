Энергетика

News.ruNews.ruКозак обсуждает с вице-премьером Белоруссии вопросы поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Козак обсуждает со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко вопросы поставок нефти в республику. Об этом рассказал его официальный представитель Илья Джус.
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Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере, сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
ТАССвчера в 11:41

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Россия продолжит переговоры с Белоруссией по поставкам нефти

News.ru05:07

Минск и Москва снова обсуждают нефтяной вопрос

Евразия Dailyвчера в 12:11

Россия и Белоруссия обсуждают поставки нефти

Красная веснавчера в 11:31

Козак встретился с вице-премьером Беларуси для обсуждения поставок нефти

ГЛАС.RUвчера в 11:49

Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Ляшенко для обсуждения поставок нефти

ТАССвчера в 11:41

Козак проводит переговоры по поставкам нефти в Белоруссию

Аргументы и Фактывчера в 12:01

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Известиявчера в 10:53
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
Политика

Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
REGNUM 09:26
Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства РФ

Самое важное направление работы — исполнение задач, которые президент РФ озвучил в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 января на встрече со старым составом правительства, сообщает РИА Новости.
Красная весна 06:31
Общество

Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод

Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
Интерфакс 13:45
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Известия 06:44
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 07:41
Здоровье

Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Российская газета 00:30
Здоровье

На Украине свиной грипп унёс жизни семи человек

Вирус типа AH1N1, известный как свиной грипп, унёс жизни семи граждан Украины. Об этом сообщает телекомпания ТСН.
Life.ru 05:57
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 15 января в 12:07
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
РБК 13:08
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Происшествия

В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

РБК 02:04
Шоу-бизнес

Здоровья Анастасии Заворотнюк пожелала звезда «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина, сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» роль Маши, вспомнила о работе с Заворотнюк на съемочной площадке.
Privet-Rostov.ru 01:22
Происшествия

Таксист сбил трех человек в Москве

Интерфакс 13:27
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Общество

Умер самый маленький в мире человек

РИА Новости 13:30
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Политика

В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru 07:12
Политика

МИД Польши: Красная армия не принесла полякам свободы

Телеканал 360° 05:34
Общество

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.
РБК 10:40
Политика

На дверях кабинета премьер-министра России появилась новая табличка

Новую металлическую табличку изготовили на одном из отечественных предприятий, и она соответствует всем стандартам оформления, которые приняты в Доме правительства.
Говорит Москва 11:29
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
НТВ 11:52
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
РБК 14:16
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

ToDay News Ufa вчера в 12:18
Здоровье

Диетолог рассказала об опасности мяса для здоровья человека

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила об опасности употребления красного мяса для здоровья человека.
Известия 12:23
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Ведомости вчера в 02:55
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Общество

Меган Маркл уволила сотрудников своей британской резиденции

Меган Маркл распустила домашний персонал в своей британской резиденции. Она дала понять, что не желает возвращаться в Лондон.
Дни24 09:06
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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