Политика
RT на русскомКозак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
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Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Футбол
Станция метро в Петербурге будет переименована в честь «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в честь клуба.
Газета.Ru 10:31
Баскетбол
«Зенит» объявил о подписании контракта с Артурасом Гудайтисом
«Зенит» официально объявил о подписании контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом (27 лет, 208 см). Соглашение рассчитано на два года.
Sports.ru 10:22
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Общество
Суд запретил сносить УГМК недостроенное здание в центре Екатеринбурга
Арбитражный суд Свердловской области принял предварительные обеспечительные меры и запретил структуре УГМК сносить недостроенное здание на Октябрьской площади.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:38
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
Live24 08:14
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Политика
В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу
Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
Lenta.ru 10:45
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Технологии
В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру
Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
РБК 09:15
Футбол
Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ.
Sports.ru 06:36
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Общество
Названо число умерших от коронавируса в России в мае
В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Здоровье
Где выявили 77 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
Выздоровели больше половины пациентов – 3504, в том числе 40 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Похвистнево, 58 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля завершили амбулаторное лечение.
Терра 06:39