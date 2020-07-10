Политика

RT на русскомRT на русскомКозак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
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Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре «Минска-2»

ТАСС10:03

Козак: Россия продолжит помогать Донбассу при любых обстоятельствах

РЕН ТВ10:02

Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

RT на русском09:40

Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений

Газета.Ru09:48

Козак сообщил о последствиях возможного выхода Киева из Минска-2

Московский Комсомолец09:40

Война и Минск. Между Москвой и Киевом разгорелся спор о Минских соглашениях по Донбассу

Дождь09:34

Козак назвал последствия пересмотра Киевом Минских соглашений

РИА Новости09:38
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
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Футбол

Станция метро в Петербурге будет переименована в честь «Зенита»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в честь клуба.
Газета.Ru 10:31
Баскетбол

«Зенит» объявил о подписании контракта с Артурасом Гудайтисом

«Зенит» официально объявил о подписании контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом (27 лет, 208 см). Соглашение рассчитано на два года.
Sports.ru 10:22
Политика

Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью

РИА Новости 10:46
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Общество

Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве

Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
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Общество

Суд запретил сносить УГМК недостроенное здание в центре Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области принял предварительные обеспечительные меры и запретил структуре УГМК сносить недостроенное здание на Октябрьской площади.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:38
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Владельцы лифтбеков, универсалов и седанов Lada Granta, кросс-хэтчей Lada XRay, машин Lada Vesta и «однообъемников» Lada Largus многократно жаловались на то, что моторное масло постоянно вытекает из-под заглушки распределительного вала 16-клапанного двигателя, после чего оно попадает на раскаленные детали ДВС.
Live24 08:14
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
47
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Происшествия

Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
15
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
26
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,1K
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
1
Политика

В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу

Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.
Lenta.ru 10:45
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Технологии

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

Пользователи приложений для Apple пожаловались на массовые сбои в работе различных популярных приложений.
РБК 09:15
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Футбол

Бруну Фернандеш признан игроком месяца в АПЛ второй раз подряд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком июня в АПЛ.
Sports.ru 06:36
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
865
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
4
Общество

Названо число умерших от коронавируса в России в мае

В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Здоровье

Где выявили 77 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

Выздоровели больше половины пациентов – 3504, в том числе 40 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Похвистнево, 58 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля завершили амбулаторное лечение.
Терра 06:39
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