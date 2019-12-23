Политика
РБККозак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.
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Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Происшествия
Пропавшего два года назад мальчика спасли из чулана у педофила
В чулане правоохранительные органы обнаружили подростка Марвина, который пропал без вести два с половиной года назад.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Футбол
Уткин — о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС
Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного введения запрета на обсуждение работы судей.
Экономика
«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Спорт
Сборная России по бенди выиграла молодежный чемпионат мира
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодежных команд, который проходил в Архангельске.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Владимир Путин прибыл в Адыгею: что известно о визите президента
Экономика
ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.
Гаджеты
Дизайн iPhone 12 впервые показали на видео. Выглядит странно
На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12.
Общество
Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.
Авто
Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur
Напомним, в нынешнем году Renault уже отзывала 3 600 автомобилей Logan, Sandero и Dokker из-за проблем с подушкой безопасности и 19 200 автомобилей Duster и Dokker из-за проблем с тормозами.
Политика
Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией
Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Здоровье
Детский омбудсмен предлагает запретить продажу подросткам «снюсов» в Иванове
К детскому омбудсмену поступали обращения граждан и общественных организаций по вопросу неконтролируемого употребления несовершеннолетними никотиносодержащих снюсов и пэков.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется в клинике на Новый год
После интенсивного лечения звезду «Моей прекрасной няни» перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встретить Новый год.
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у главы кабмина РФ.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Происшествия
В Белоруссии задержали бежавших в Европу «за лучшей жизнью» россиян
В Белоруссии пограничники дважды пресекли попытки нарушения государственной границы, задержав россиян, бежавших в Европу.
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Футбол
Хонда покинул «Витесс» через полтора месяца после перехода в клуб
Полузащитник Кэйсукэ Хонда покинул нидерландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого до конца ноября являлся российский специалист Леонид Слуцкий.