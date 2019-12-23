Политика

РБКРБККозак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.
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Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину

RT на русском08:04

Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Российская газета07:19

Москва и Киев обсудят контракты о прямых поставках газа после Нового года

ТАСС06:51

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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

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Козак опроверг слухи о заключении контрактов на прямые поставки газа на Украину

Коммерсантъ06:41

Козак опроверг заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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