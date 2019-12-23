Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Транспорт Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Экономика ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан Российские банки иногда отказывают гражданам в сдаче биометрических данных (голос и изображение лица) в Единую биометрическую систему (ЕБС), но ЦБ считает, что препятствий для сдачи биометрии быть не должно.

Общество Авиакомпании заявили о риске срыва полетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила о риске массовых срывов программ перевозок во время новогодних праздников из-за приостановки внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения к соглашениям, которые Россия заключила в соответствии со статьей 83.

Авто Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur Напомним, в нынешнем году Renault уже отзывала 3 600 автомобилей Logan, Sandero и Dokker из-за проблем с подушкой безопасности и 19 200 автомобилей Duster и Dokker из-за проблем с тормозами.

Политика Борис Джонсон разочаровался в попытках наладить отношения с Россией Стоит отметить, что несколько дней назад Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.

Политика Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17 «Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».