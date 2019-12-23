Политика
РБККозак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.
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Политика
Путин назвал напиток, который пьет вместо чая
РИА Новости / Михаил Климентьев Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, что он не пьет чай.
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Наука
Непонятную математическую шутку Илона Маска объяснили
Немногие подписчики поняли шутку изобретателя, поэтому издание N+1 решило ее объяснить.
Политика
Путин пошутил про решение демографической проблемы с помощью улиток
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Авто
Пикап ГАЗ-2308 «Атаман» выставили на продажу за 600 000 рублей
Продавец предлагает приобрести ГАЗ-2308 «Атаман» стоимостью 600 000 рублей.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Общество
Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка
Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Стрелка с Лубянки подозревают в связи с националистическим движением
Евгений Мануров, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Футбол
Уткин — о запрете на критику судейства: не понимаю, чего хочет новая администрация РФС
Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного введения запрета на обсуждение работы судей.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Общество
Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
Наука
Ученые впервые сделали лазерную ультразвуковую диагностику удалённо
Ученые впервые удалённо провели лазерную ультразвуковую диагностику.
Политика
Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.