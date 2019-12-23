Политика

РБКРБККозак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после Нового года.
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Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину

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Козак опроверг заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

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