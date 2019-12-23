Политика
РБККозак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после нового года.
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Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Происшествия
На Камчатке муж задушил жену через 10 дней после свадьбы
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Экономика
Микрозаймы настраиваются на онлайн
По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер" (есть в распоряжении "Ъ"), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
В ДНР отменят комендантский час в новогодние праздники
Комендантский час действует в ДНР с мая 2014 года.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Политика
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Футбол
«Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков
Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не продлевал истекающие летом 2020 года контракты ни с тренерами, ни с игроками, заявил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене
В массовом сегменте лидером рейтинга оказался седан Hyundai Solaris, при его продаже получают 90% от первоначальной цены.
Происшествия
Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте
Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Транспорт
Собянин открыл в новой Москве дорогу
Энергетика
Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет
Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Спорт
Лавров: представители стран НАТО в WADA влияют на решения организации
Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) носят политизированный характер, поскольку в организации доминируют настроенные на сдерживание России страны НАТО.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Авто
Названы способы остановить машину при отказе тормозов
Если отказали тормоза, то первое, что нужно сделать, по мнению экспертов – это предупредить о проблеме других участников движения.