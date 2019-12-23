Политика

Красная веснаКрасная веснаКозак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину

Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

РБК07:03

Козак опроверг данные о соглашениях на прямые поставки газа на Украину

RT на русском08:04

Козак опроверг сообщения о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Российская газета07:19

Козак отрицает заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

Газета.Ru10:45

Москва и Киев обсудят контракты о прямых поставках газа после Нового года

ТАСС06:51

Козак опроверг слухи о заключении контрактов на прямые поставки газа на Украину

Коммерсантъ06:41

Козак опроверг заключение контрактов на прямые поставки газа на Украину

Интерфакс06:27
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