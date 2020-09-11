Козак подвёл итоги встречи политсоветников в нормандском формате
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвёл итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.В источнике
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Козак поедет в Берлин на встречу политсоветников «нормандского формата»
Российская газета9 сентября в 07:21