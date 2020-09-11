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Козак подвёл итоги встречи политсоветников в нормандском формате

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвёл итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.В источнике
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Lenta.ru

Раскрыты темы встречи советников «нормандской четверки» в Берлине

Lenta.ru15:35
Интерфакс

Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»

Интерфакс15:02
Российская газета

Козак поедет в Берлин на встречу политсоветников «нормандского формата»

Российская газета9 сентября в 07:21
Известия

Саммит преткновения: чем завершилась «нормандская» встреча по Донбассу

Известия15:47
ТАСС

Козак заявил, что прорыва на встрече советников «нормандской четверки» достичь не удалось

ТАСС15:34
Украина.ру

Ермак прибыл в Берлин для участия в переговорах «нормандского формата»

Украина.ру07:06
РИА Новости

Козак подвел итоги встречи политсоветников «нормандской четверки»

РИА Новости14:50

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известия15:16

Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
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