Алина Кабаева приносит цветы на могилу матери Ляйсан Утяшевой

Говорила, что Алина поздравляет до сих пор ее с каждым праздником или радостным событием, а на могиле ее матери всегда лежит букет с надписью: «С любовью от Алины».