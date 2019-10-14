"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Единоборства Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».

Футбол Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Политика Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.

Политика Путин встретился с королем Саудовской Аравии Обычно встречи представителей российских и саудовских властей проходят на площадках третьих стран: нынешний визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию - первый с 2007 года.

Авто В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

Шоу-бизнес Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Политика Радикалы «украсили» Офис президента пропагандистскими наклейками На наклейках написано «Мы не сдадимся», «Крым — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Нет формуле Штайнмайера», «Богдана в отставку».

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Армия и оружие В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы даже думать о возможности военного конфликта между РФ и Турцией в Сирии.