Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиКозак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
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