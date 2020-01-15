Экономика
ВедомостиКозак поручил проверить сделки РЖД по утилизации вагонов
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Козака. Поручение Козака датировано 27 декабря.
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Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на «Дакаре»
Алонсо превзошел все свои цели в «Дакаре» Алонсо занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Политика
Украинские аграрии провели митинг у дома Зеленского
Группа аграриев пришла к дому, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум относительно введения в стране рынка земли.
Армия и оружие
Избавиться от США странам Ближнего Востока поможет Россия – Коротченко
По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», члена общественного совета при Министерстве обороны России Игоря Коротченко, избавление ближневосточных стран от присутствия США является весьма непростой задачей из-за того, что в регионе находится целый ряд стран, которые являются сателлитами Америки.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Авто
Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4
Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Политика
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций".
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Культура
Фотография из Читы 90-х попала в заставку украинского сериала «Папик» на СТС
Создатели украинского сериала «Папик» на телеканале СТС использовали фотографию из Читы 90-х в заставке к сериалу, сообщается 15 января в группе «Чита - фото из прошлого».
Происшествия
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Кино
Умер актер сериалов «Горец» и «Друзья»
Умер американский актер Стэн Кирш.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Квинси стал рэпером
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.