Экономика

ВедомостиВедомостиКозак поручил проверить сделки РЖД по утилизации вагонов

Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Козака. Поручение Козака датировано 27 декабря.
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Козак поручил проверить сделки по продаже вагонов РЖД на металлолом

Поручение Козака Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС провести проверку нескольких сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. О результатах проверки Козак поручил доложить в правительство до 10 февраля, говорится в поручении вице-премьера от 27 декабря.
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Козак поручил проверить сделки по продаже вагонов РЖД на металлолом

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