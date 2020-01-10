Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что России и Белоруссии не удалось договориться об условиях поставок нефти на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений, и поставки нефти были приостановлены. В Минске заявляли о поисках альтернативных маршрутов поставок сырья.

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

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