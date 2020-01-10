Энергетика
Красная веснаКозак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует
Ранее сообщалось, что России и Белоруссии не удалось договориться об условиях поставок нефти на 2020 год после окончания действовавших до 1 января соглашений, и поставки нефти были приостановлены. В Минске заявляли о поисках альтернативных маршрутов поставок сырья.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.ТАСС10:02
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Судя по имеющимся данным, главный приз мероприятия отошел команде, трудившейся над разработкой концептуального смартфона Xiaomi Mix Alpha.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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