Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет. Нефтяная отрасль функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются.

Козак: правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии

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