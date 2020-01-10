Энергетика
News.ruКозак: правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет. Нефтяная отрасль функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, правительство РФ к этому отношения не имеет.ТАСС10:02
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