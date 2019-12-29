Политика
Газета.RuКозак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд
Начисленные проценты увеличили сумму долга "Газпрома" до почти $3 млрд. Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
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