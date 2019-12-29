Политика
Газета.RuКозак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд
Начисленные проценты увеличили сумму долга "Газпрома" до почти $3 млрд. Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
Телеканал 360°вчера в 08:58
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Основным владельцем «Руститанинвеста» с долей 99% является Алексей Кисин, экс-гендиректор продюсерской студии Аркадия Ротенберга «Красный квадрат» и бывший замруководителя Росимущества.
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Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
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Мединский отреагировал на запрет концерта «Песни Победы» в Вильнюсе
Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.
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Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
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Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
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Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
2019 год в России стал самым теплым за историю наблюдений
В России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Авто
Компания Geely представит новый семиместный кроссовер
Сегодня стало известно о скором выходе нового кроссовера Geely, который может появиться уже к середине следующего года.
Здоровье
Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку
Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
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В 2019 году Турции и Балканам хватило бы трети «Турецкого потока»
По данным «Укртрансгаза», в 2019 году через Украину на Балканы и в Турцию подали 10,1 млрд кубометров российского газа.
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В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
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Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
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В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости.