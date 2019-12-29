Политика
Газета.RuКозак прокомментировал выплату «Нафтогазу» почти $3 млрд
Начисленные проценты увеличили сумму долга "Газпрома" до почти $3 млрд. Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс страны, назвал решение выплатить украинскому "Нафтогазу" долг в $2,9 млрд тяжелым решением.
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Козак назвал газовые переговоры с Украиной выбором «между плохим и очень плохим»
Телеканал 360°вчера в 08:58
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Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Жоржетт Мьюир считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
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В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Происшествия
Следователи назвали версии крушения самолета в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Общество
Экипаж МКС нарядил новогоднюю елку
«Экипаж Международной космической станции уже нарядил елку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!», — говорится на странице Роскосмоса в Facebook.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Футбол
«Зенит» поздравил болельщиков с Новым годом
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Владимиром Путиным лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Общество
«Яндекс» подал иск к «Афише» в суд по интеллектуальным правам
«Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам против ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком «Афиша»), следует из данных картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
Здоровье
В районные больницы и школы отправилась новая спецтехника
Сегодня в районы Костромской области отправились около 40 новых специализированных машин – сообщает K1NEWS.RU.
Хоккей
Александр Хованов – о сборной России, игре в Канаде, «Миннесоте» и гепатите
Переболел гепатитом, из-за болезни не попал на юниорский чемпионат мира, был задрафтован «Миннесотой» в третьем раунде, в последний момент был отцеплен от молодёжки на МЧМ-2019.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»
Армия и оружие
Минобороны сообщило об усилении военной активности США у Чукотки
Начальник штаба Объединенного командования ВС на северо-востоке Михаил Биличенко заявил, что Соединенные Штаты усилили военную активность в районе Чукотки, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
2019 год в России стал самым теплым за историю наблюдений
В России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Политика
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим финляндским коллегой Саули Ниинистё.
Культура
Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве
Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Интернет
Обзор нововведений в Windows 10 2004 (релиз весной 2020 года)
Согласно плану Microsoft, Windows 10 версии 2004 будет выпущена весной 2020 года.
Политика
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.