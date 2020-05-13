Политика
РБККозак раскрыл детали переговоров в Берлине
Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе. 13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине.
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Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Девятиклассникам отменили сдачу ОГЭ
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство.
Альметьевск РТВ 07:17
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Самоизоляцию продлили в Воронежской области
Режим всеобщей самоизоляции, введенный в Воронежской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая.
Обозреватель Врн 08:55
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Происшествия
В Омской области погибли сразу два пациента с коронавирусом
«В минувшие сутки умерли двое мужчин, и количество смертей от коронавируса в нашем регионе достигло 10», – сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.
РИА СуперОмск 02:31
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Космос
Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий
Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59