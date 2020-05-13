Политика
РБККозак раскрыл детали переговоров в Берлине
Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе. 13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине.
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Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
Тарантас Ньюс 04:41
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
В ходе сегодняшнего обращения к нации, Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.
1pnz.ru 11 мая в 09:43
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Здоровье
В Минздраве прокомментировали статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
Анализ роста смертности из-за коронавируса должен учитывать, что причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания.
ТАСС 04:14
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:12
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Коронавирус выявили у 1666 российских военных
Коронавирус за все время тестирования выявили у 1666 российских военных, среди учащихся в военных вузах - у 1244 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 13:43
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:42
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Экономика
В Тульской области к вводу в эксплуатацию готовятся 6 домов
Тульская пресса 07:05
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 09:13
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Экономика
Фондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС
Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снижаются, трейдеры реагируют на заявления главы американского Федрезерва о монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ 10:16
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
Политика
Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде
Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.
РИА Новости 13:21