Политика

РБКРБККозак раскрыл детали переговоров в Берлине

Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе. 13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине.
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В ФРГ заявили, что исключения из санкций ЕС возможны для переговоров по Украине

ТАСС15:28

Берлин прокомментировал визит в ЕС находящегося под санкциями Козака

Интерфакс14:56

В Германии прокомментировали визит Козака, находящегося под санкциями

Московский Комсомолец15:32

Главные анонсы 14 мая

Коммерсантъ17:01

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

РБК13:25

Куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии

Lenta.ru12:22

Козак рассказал детали переговоров в Берлине

РИА Новости12:57
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости 06:08
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Общество

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
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Общество

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
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Происшествия

На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Российская газета 03:51
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
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Общество

Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»

Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
8
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
3,3K
Общество

Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:45
2
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
42
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
7
Здоровье

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
23
Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
1
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
15
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
628
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
903
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
1
Наука

Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2

По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
14
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
6
Армия и оружие

В Китае восхитились возможностями российских систем ПВО-ПРО

Автор напомнил, что формирование войск ПВО-ПРО России завершилось в 2015 году. Они стали частью Воздушно-космических сил страны.
ГЛАС.RU 05:05
19
Общество

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
11
Общество

В Минобрнауки не рассматривали сокращение числа предметов ЕГЭ до двух

«Вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух Минобрнауки России не рассматривало», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском 14:19
Футбол

Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»

Евро-футбол.ру 10:15
Экономика

Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса

Италия выделит в общей сложности 55 миллиардов евро на восстановление экономики и населения от эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:14
Наука

Коронавирус вызвал серьезные нарушения иммунитета

Lenta.ru вчера в 17:25
2
Политика

Власти США не видят оснований опасаться за состояние здоровья Путина

Как заявил советник американского президента по делам национальной безопасности Роберт О'Брайен, Дональд Трамп на прошлой неделе говорил с Путиным, и тот был в приподнятом настроении и в отличном здравии.
Накануне.Ru 01:46
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Общество

На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
РИА Новости 01:15
1
Общество

Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
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