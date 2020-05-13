Политика
РБККозак раскрыл детали переговоров в Берлине
Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе. 13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине.
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Армия и оружие
Запуск ракет новейшей противотанковой системой «Корнет» попал на видео
Ракеты противотанкового комплекса Корнет, способные прожигать броню боевых машин, испытаны на полигоне.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли
Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Газета.Ru 20:46
Энергетика
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом
В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:34
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Происшествия
Жителя Горного Алтая обвинили в призывах к свержению власти
Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», действуя умышленно, публично, гражданин высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
REGNUM 05:56
Армия и оружие
Мураховский объяснил превосходство Су-57 над другими истребителями
Виктор Мураховский, главред издания «Арсенал отечества», рассказал, почему у Су-57 нет аналогов на планете, добавив, что совсем скоро эти истребители будут приняты на вооружение российскими ВКС.
Discover24 11 мая в 03:04
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Политика
Вперед за деньгами МВФ: Рада приняла «антиколомойский» законопроект
Киев, 13 мая 2020, 13:45 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания 13 мая приняла в целом т.н. «антиколомойский» законопроект.
REGNUM 06:45
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:06
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
Общество
В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ 14:27
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
Происшествия
Ещё одна курганская больница закрыта на карантин
Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM 11:28
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.
Metaratings 05:26
Наука
Ядерные испытания СССР и США усиливали дожди над Великобританией
Физики выяснили, что необычно сильные проливные дожди на севере Британии в середине прошлого века были связаны с ядерными испытаниями, которые проводили СССР и США.
ТАСС Наука 10:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13