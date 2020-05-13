Политика

РБКРБККозак раскрыл детали переговоров в Берлине

Козак добавил, что консультации в Берлине дадут дополнительный импульс интенсификации переговоров в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе. 13 мая источник РБК сообщил о прибытии Козака в Берлин для обсуждения ситуации на Украине.
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Главные анонсы 14 мая

Коммерсантъ17:01

Берлин прокомментировал визит в ЕС находящегося под санкциями Козака

Интерфакс14:56

Куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии

Lenta.ru12:22

В ФРГ заявили, что исключения из санкций ЕС возможны для переговоров по Украине

ТАСС15:28

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

РБК13:25

В Германии прокомментировали визит Козака, находящегося под санкциями

Московский Комсомолец15:32

Козак рассказал детали переговоров в Берлине

РИА Новости12:57
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,6K
Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
1,1K
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
3,3K
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Армия и оружие

Запуск ракет новейшей противотанковой системой «Корнет» попал на видео

Ракеты противотанкового комплекса Корнет, способные прожигать броню боевых машин, испытаны на полигоне.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
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Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Происшествия

Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли

Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Газета.Ru 20:46
5
Энергетика

Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива

Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
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Здоровье

Плюс 49: В Приморье зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом

В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости 21:34
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
851
Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа вчера в 15:27
394
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
623
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
8
Происшествия

Жителя Горного Алтая обвинили в призывах к свержению власти

Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», действуя умышленно, публично, гражданин высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
REGNUM 05:56
2
Армия и оружие

Мураховский объяснил превосходство Су-57 над другими истребителями

Виктор Мураховский, главред издания «Арсенал отечества», рассказал, почему у Су-57 нет аналогов на планете, добавив, что совсем скоро эти истребители будут приняты на вооружение российскими ВКС.
Discover24 11 мая в 03:04
4
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
373
Политика

Вперед за деньгами МВФ: Рада приняла «антиколомойский» законопроект

Киев, 13 мая 2020, 13:45 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания 13 мая приняла в целом т.н. «антиколомойский» законопроект.
REGNUM 06:45
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:06
Политика

В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
411
Общество

В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ 14:27
6
Космос

SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС

Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
4
Религия

В Черногории в ходе столкновений пострадало четверо полицейских

REGNUM 18:23
3
Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM 11:28
1
Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.
Metaratings 05:26
2
Наука

Ядерные испытания СССР и США усиливали дожди над Великобританией

Физики выяснили, что необычно сильные проливные дожди на севере Британии в середине прошлого века были связаны с ядерными испытаниями, которые проводили СССР и США.
ТАСС Наука 10:52
3
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
307
Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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