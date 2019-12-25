Политика
Piter.tvКозак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
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Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Общество
Медведев начал заседание правительства фразой «Елочка не горит»
Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл последнее в этом году заседание правительства фразой «Елочка не горит».
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Спорт
Правительство увеличило премии спортсменам за медали
Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
Политика
В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат».
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Политика
Трудный путь: как принималось решение о вводе войск в Афганистан
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Здоровье
В Москве наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Показатель заболеваемость по гриппу и ОРВИ по совокупному населению на прошлой неделе оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 7,9%. Неделей ранее этот показатель был ниже пороговой величины на 11,2%.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле школьницы в Уфе
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Общество
Сотни семей Якутска купили квартиры, которые оказались гаражами
Спорт
В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADA
Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.