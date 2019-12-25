Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Политика Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

Спорт Правительство увеличило премии спортсменам за медали Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.

Происшествия Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Политика Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.

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Политика МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.

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Здоровье В Москве наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом Показатель заболеваемость по гриппу и ОРВИ по совокупному населению на прошлой неделе оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 7,9%. Неделей ранее этот показатель был ниже пороговой величины на 11,2%.

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.