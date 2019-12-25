Политика

Piter.tvPiter.tvКозак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Читать в источнике
Комментировать150

Подробнее о событии

Россия совместно с ЕС надеется найти решение ситуации вокруг «Северного потока-2»

Коммерсантъ05:21

Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

РБК04:28

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

РИА Новости04:26

Россия надеется в сотрудничестве с Евросоюзом найти компромисс в ситуации с «Северным потоком 2» - Козак

Финмаркет04:00

Козак считает, что США будут усиливать давление на «Северный поток - 2»

ТАСС03:52

Козак: США будут усиливать давление на «Северный поток-2»

Российская газета03:49

Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»

RT на русском03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Экономика

Кондратьев: мы перевыполнили план и собрали 320 млрд рублей собственных доходов

По словам главы региона, первоначальную задачу перевыполнили и собрали 320 млрд рублей собственных доходов вместо 300 млрд.
Кубань 24 06:26
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Политика

Россия нашла корабли, которые помогут «Северному потоку-2»

Корабли специального назначения Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (под флагом Кипра) помогут в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Московский Комсомолец 06:15
Политика

Россия и Белоруссия отложили решение о наднациональных органах

Подписание 31-й дорожной карты по интеграции РФ и Белоруссии отложено на следующий этап обсуждения, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
ИжевскИнфо.РУ 06:56
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Предприниматель из Красноярского края объявил себя владельцем села Васильевка Идринского района и выставил населенный пункт на продажу вместе с жителями.
Bash.News 06:01
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Общество

В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
ТАСС 06:36
Шоу-бизнес

Фадеев сравнил Наргиз с Шариковым после антироссийских высказываний

Газета.Ru 03:08
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Общество

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Известия 23 декабря в 22:44
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
ТАСС вчера в 11:16
Политика

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Ведомости 05:09
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Общество

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Эхо Москвы 06:00
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

РИА Новости 05:06
Экономика

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

Интерфакс 05:06
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Общество

98% школьников успешно написали итоговое сочинение в основной срок

98% школьников успешно написали итоговое сочинение в основной срок. В этом году почти 674 тысячи выпускников выполняли письменное задание.
Вести Подмосковья 03:18
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное