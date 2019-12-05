Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал не безграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности.

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

Политика Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.

Политика Американского посла отозвали из-за геев Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.

Транспорт Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.

Космос Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь» Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Энергетика Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море» Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.

Общество В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Энергетика Козак оценил темпы роста цен на бензин По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».