Политика

РИА НовостиРИА НовостиКозак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал не безграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности.
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Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

РИА Новости04:26

Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

Известия05:18

Козак выразил уверенность в компромиссе с Европой по «Северному потоку-2»

РБК04:28

Россия совместно с ЕС надеется найти решение ситуации вокруг «Северного потока-2»

Коммерсантъ05:21

Козак считает, что США будут усиливать давление на «Северный поток - 2»

ТАСС03:52

Козак: США будут усиливать давление на «Северный поток-2»

Российская газета03:49

Козак допустил компромисс в ситуации с «Северным потоком — 2»

RT на русском03:36
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Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Происшествия

Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице

Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Lenta.ru 04:20
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек

РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
РЕН ТВ вчера в 04:19
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом

Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Экономика сегодня 04:52
Политика

Американского посла отозвали из-за геев

Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 04:27
Транспорт

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:58
Политика

Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Интерфакс 04:32
Здоровье

По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии

Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Ugpressa.ru вчера в 02:37
Космос

Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»

Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Общественное телевидение России 23 декабря в 13:57
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат вчера в 07:34
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
REGNUM 05:22
Футбол

Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб

Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Чемпионат 04:49
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Энергетика

Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
REGNUM 03:29
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Происшествия

Совершивший вынужденную посадку в Красноярском крае Ми-8 был новым

ТАСС 05:05
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 23 декабря в 06:50
Происшествия

СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку

В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Московский Комсомолец 03:31
Общество

Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30

Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.
Национальная служба новостей 03:46
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Газета.Ru вчера в 14:41
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Газета.Ru 04:14
Единоборства

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Росбалт вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Энергетика

Козак оценил темпы роста цен на бензин

По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».
РБК 05:25
Экономика

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

Интерфакс 05:06
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Известия 02:06
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