Политика
РИА НовостиКозак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Вице-премьер допустил, что давление со стороны США будет расти. При этом возможности Вашингтона Козак назвал не безграничными, добавив, что ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности.
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Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом
Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Политика
Американского посла отозвали из-за геев
Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Транспорт
Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Здоровье
По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии
Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
Футбол
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Общество
Пилот разбившегося Су-57 ранее катапультировался из горящего Су-30
Летчик-испытатель Алексей Горшков, который накануне выжил после катастрофы истребителя Су-57 в Хабаровском крае, ранее пережил аналогичный инцидент.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Единоборства
Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Энергетика
Козак оценил темпы роста цен на бензин
По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.