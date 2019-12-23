Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Общество
ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Французы рассказали о «трех козырях» российской экономики
Французское издание AgoraVox назвало три главных козыря России, которые сделают страну «первой экономической державой континента».
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Политика
Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных выборах президента РФ.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Политика
Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
Здоровье
Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника
Медицинский эксперт из Сиднея (Австралия) Карла Оутс назвала три «золотых правила» оздоровления кишечника.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Экономика
Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае
Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии
«Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если «дорожные карты» будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства.
Происшествия
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Футбол
Паредес может стать частью сделки между ПСЖ и «Ювентусом»
Паредес выступает за ПСЖ с января 2019-го.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.