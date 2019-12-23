Энергетика

RT на русскомRT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

Россия и Украина договорились о цене транзита газа на пять лет

Известия06:48

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Газета.Ru08:47

Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

Телеканал 360°07:04

Козак назвал срок действия фиксированной цены на транзит газа для Украины

РБК08:26

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

РИА Новости06:41

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

RT на русском06:36

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет

ТАСС06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Путин открыл движение поездов в Крым

Российская газета 07:43
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Политика

Медведев рассказал об условиях снятия санкций с Украины

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в вопросе снятия санкций с Украины инициатива должна исходить прежде всего от Киева, потому что изначально ограничительные меры ввела именно Украина, пишет ТАСС.
Профиль 13:23
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Политика

В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»

В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Комсомольская правда вчера в 18:48
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
RuNews24.ru 21 декабря в 00:36
Единоборства

Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
LoginCasino.com 07:17
Общество

Спецназ ФСИН показал челябинским школьникам приемы по разгону толпы

Бойцы спецназа ФСИН выступили перед учащимися школы №21 Златоуста Челябинской области, продемонстрировав приемы по сдерживанию толпы.
Ruposters.ru 05:56
Политика

Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
Ридус 00:00
Экономика

Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае

Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
ТАСС 08:20
Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России

Москва 24 12:35
Культура

В Петербурге установят памятник Чайковскому

Gazeta.SPb 06:48
Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
РБК 11:57
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России

Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
ФАН 08:08
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Astera 10:52
Происшествия

Солдат-срочник из Карелии получил ранение в военной части

В военной части в Бесовце молодой солдат получил ранение и находится между жизнью и смертью.
Столица на Онего 05:15
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru 10:20
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года

Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным.
Автоновости дня 12:38
Общество

Владимир Путин поговорил с мальчиком, желание которого исполнил

Владимир Путин поговорил по телефону с мальчиком, желание которого выполнил.
Вести Татарстан 12:02
Гаджеты

Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Dgl.ru вчера в 16:58
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Общество

Абсолютное большинство репатриантов в Израиль оказались не евреями

С 2012 года по конец 2019 года в Израиль прибыло 180 тыс. репатриантов, из которых лишь 14% признали евреями, пишут СМИ со ссылкой на отчет МВД страны.
Взгляд.ру 07:52
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное