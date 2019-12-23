Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Читать в источнике
Оценить247
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Путин открыл движение поездов в Крым
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Медведев рассказал об условиях снятия санкций с Украины
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в вопросе снятия санкций с Украины инициатива должна исходить прежде всего от Киева, потому что изначально ограничительные меры ввела именно Украина, пишет ТАСС.
Политика
В Германии уверены в успешном завершении «Северного потока-2»
В правительство Германии считают, что несмотря на санкции США против "Северного потока-2", проект будет успешно реализован.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой
Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
Общество
Спецназ ФСИН показал челябинским школьникам приемы по разгону толпы
Бойцы спецназа ФСИН выступили перед учащимися школы №21 Златоуста Челябинской области, продемонстрировав приемы по сдерживанию толпы.
Политика
Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
Экономика
Reuters: китайские банки предоставят кредит заводу Tesla в Шанхае
Американская компания Tesla согласовала с китайскими банками предоставление кредита в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) сроком на пять лет для финансирования своего автозавода в Шанхае.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России
Культура
В Петербурге установят памятник Чайковскому
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России
Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Происшествия
Солдат-срочник из Карелии получил ранение в военной части
В военной части в Бесовце молодой солдат получил ранение и находится между жизнью и смертью.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках 2019 года
Уходящий 2019 год выдался у АвтоВАЗа вполне успешным.
Общество
Владимир Путин поговорил с мальчиком, желание которого исполнил
Владимир Путин поговорил по телефону с мальчиком, желание которого выполнил.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Общество
Абсолютное большинство репатриантов в Израиль оказались не евреями
С 2012 года по конец 2019 года в Израиль прибыло 180 тыс. репатриантов, из которых лишь 14% признали евреями, пишут СМИ со ссылкой на отчет МВД страны.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.