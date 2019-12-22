Энергетика

RT на русскомRT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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