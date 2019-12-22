Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины
В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Шоу-бизнес
Елена Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов миллионов рублей
Супруги хотят отсудить десятки миллионов рублей из-за «безосновательной травли». Об этом чета сообщила в Instagram.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Политика
Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году
ОГЭ девятиклассникам придётся сдавать с 22 мая по 9 июня Вышли приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, которые регламентируют сроки сдачи Единого государственного экзамена (для одиннадцатиклассников) и Обязательного госэкзамена (для девятиклассников) в 2020 году.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
МИД Украины возмутился запуском ж/д движения по Крымскому мосту
МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту и визитом в Крым президента России Владимира Путина.
Хоккей
Россия разгромила Словакию в заключительном матче перед МЧМ-2020
Игра завершилась со счетом 9:1. В составе команды Валерия Брагина дублем отметился Егор Соколов.
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
СК переквалифицировал обвинение по «делу Baring Vostok»
Еще один источник рассказал, что Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю одноименного инвестиционного фонда, американскому бизнесмену Майклу Калви.