Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
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Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Ученые вывели томаты, растущие в виде букетов
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После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.
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Более 40% россиян заявили о снижении уровня жизни в 2019 году
Почти половина россиян (43%) сочли, что в 2019 году уровень жизни в стране стал ниже, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
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Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Фотон телепортировали с одного чипа на другой
Физики впервые продемонстрировали процесс квантовой телепортации с одного кремниевого чипа на другой.
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США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
Сирийские войска ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
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Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Общество
В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
Армия и оружие
Украина планирует купить у США ударные вертолеты AH-64 «Apache»
Обновить парк военной авиации за счет закупки в Соединенных Штатах ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» планирует Министерство обороны Украины.
Армия и оружие
В России отмечают День дальней авиации
Дальняя авиация расширяет географию присутствия, а ее первоочередные задачи на ближайшее будущее — модернизация парка авиационной техники и омоложение летного состава.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.