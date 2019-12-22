Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Шоу-бизнес
Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»
Политика
Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту
Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Политика
Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ
Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Сирии атаковали
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
Политика
Ямальскую журналистку уволили за то, что спросила Путина о губернаторе
Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, которая смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, уволена из компании.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Политика
Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО
Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Футбол
Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Политика
Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.