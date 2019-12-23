Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
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Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Происшествия
В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против жительницы Татарстана, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Энергетика
Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС
Основным маршрутом поступления трубопроводного газа из России стала Украина — там были задействованы 43% всех российских поставок, около 17 млрд куб. м. Согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 3%.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Здоровье
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Космос
Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил возле Солнца 11 НЛО
Индийский исследователь Шадаб Шейх рассказал о том, что он обнаружил возле Солнца 11 неопознанных летающих объектов.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья
Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике
Болеющая раком популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, к сожалению, встретит наступающий Новый год в больнице, телеграм-канал Mash.
Наука
В смертях римских императоров нашли закономерность
Выяснилось, что римские императоры сталкивались с высоким риском насильственной смерти в течение первого года своего правления.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Политика
Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы
Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Захарова оспорила заявления польского МИДа об искажении истории
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Культура
В Петербурге появится памятник Чайковскому
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Политика
Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод
2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.