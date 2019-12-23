Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Читать в источнике
Оценить256
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
В США вооруженные люди «задержали» Тимати
В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари»
Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Политика
Санкции США научат Газпром укладывать трубы
По данным на 20 декабря, судну Pioneering Spirit, которое осуществляло укладку первой нитки трубы в водах Дании, осталось уложить 50 км, а Solitaire, строившему вторую нитку трубы, осталось 70 км (общая длина датского участка – 147 км). При хороших погодных условиях работы осталось всего на две недели.
Происшествия
Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией
Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Политика
«Нафтогаз» заявил о «большом риске» из-за соглашения с Россией по газу
Украина рискует, отказываясь от новых исков против России по газу, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кино
«КиноПоиск» назвал главный фильм 2019 года
Политика
В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Футбол
РФС сократил дисквалификацию Гинера
Российский футбольный союз (РФС) изменил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее был отстранён от футбольной деятельности.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Авто
Volkswagen показал новый Passat для России
В России продажи нового Volkswagen Passat начнутся весной 2020 года.
Происшествия
Россиян, бежавших за лучшей жизнью, задержали в Белоруссии
Пограничники задержали двух граждан России, которые направлялись во Францию.
Политика
Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
Экономика
Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска
Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Экономика
Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии
Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Политика
Медведев рассказал об условиях снятия российских санкций с Украины
Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при условии, что Киев первым проявит соответствующую инициативу.
Космос
Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.