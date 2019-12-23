Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".

Автоспорт Леклер подписал новый контракт с «Феррари» Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.

Политика Санкции США научат Газпром укладывать трубы По данным на 20 декабря, судну Pioneering Spirit, которое осуществляло укладку первой нитки трубы в водах Дании, осталось уложить 50 км, а Solitaire, строившему вторую нитку трубы, осталось 70 км (общая длина датского участка – 147 км). При хороших погодных условиях работы осталось всего на две недели.

Происшествия Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.

Футбол РФС сократил дисквалификацию Гинера Российский футбольный союз (РФС) изменил наказание президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее был отстранён от футбольной деятельности.