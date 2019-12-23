Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Авто
Hyundai в 2020-м привезет в Россию сразу 9 новинок
Компания Hyundai намерена в 2020 году привезти в России девять своих новинок, сообщает пресс-служба российского офиса марки.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Наука
Физиками объяснено слипание овсяных колечек
Американские специалисты разработали численную модель и рассказали, почему овсяные колечки слипаются.
Общество
Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Происшествия
Связь убийцы Хангошвили с ГРУ установили по татуировкам
Немецкие правоохранители нашли на теле задержанного татуировки, якобы характерные для сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Футбол
«Реал» забил на 30 голов меньше, чем в худший год с Роналду
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Политика
Помпео привел к присяге нового посла в России
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
Фигурное катание
Василий Конов: По слухам, участие Алены Косторной в чемпионате России по фигурному катанию пока под вопросом
Известный спортивный журналист Василий Конов сообщает, что победительница финала Гран-при по фигурному катанию Алена Косторная может пропустить чемпионат России, который будет проходить в Красноярске.
Кино
Создатель новых «Звездных войн» ответил недовольным зрителям
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Шоу-бизнес
Блогер Марьяна Ро подтвердила слухи о своей беременности
Видеоблогер и актриса Марьяна Ро подтвердила слухи о том, что скоро станет мамой. В своём Instagram она выложила фото округлившегося живота.