Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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