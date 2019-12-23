Энергетика
RT на русскомКозак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня
Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Политика
Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Хоккей
«Торонто» победил «Каролину», команды забили 14 голов
Во встрече было забито 14 голов, матч завершился со счётом 8:6 в пользу «Торонто».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Здоровье
Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний
Совет Федерации одобрил закон о расширении федерального перечня редких заболеваний, лечение которых осуществляется Минздравом России за счёт бюджетных средств.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
Экономика
Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Авто
Пять законов, которые расстроят липчан-автовладельцев в 2020 году
Автомобильные эксперты сообщили о не совсем приятных законах, которые начнут действовать с января 2020 года.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».