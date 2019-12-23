Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Происшествия Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Хоккей Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).

Политика В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту «Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.

Кино Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение» Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.

Транспорт Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Общество Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений "Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Здоровье Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний Совет Федерации одобрил закон о расширении федерального перечня редких заболеваний, лечение которых осуществляется Минздравом России за счёт бюджетных средств.