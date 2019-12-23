Энергетика

Газета.RuГазета.RuМосква и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
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Козак рассказал о цене на транзит российского газа через Украину

РИА Новости06:41

Цена за транзит газа через Украину следующие пять лет будет фиксированной

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Россия и Украина договорились о цене транзита газа на пять лет

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Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

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Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

RT на русском06:36

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на следующие пять лет

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Козак объявил о фиксированной цене за транзит газа через Украину

Телеканал 360°07:04
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Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
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Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
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Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Израиль в очередной раз совершил ракетную атаку на Сирию: на этот раз ей подверглись районы Дамаска, сообщают СМИ.
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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