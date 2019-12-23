Энергетика
Газета.RuМосква и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет
Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
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Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Политика
В Иркутской области объявлен новый состав правительства
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Политика
Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
Автоспорт
Ferrari продлила контракт с Леклером до конца 2024 года
Ранее сообщалось, что новый контракт принесет Леклеру троекратное повышение зарплаты и теперь монегаск будет зарабатывать 9 млн евро в год.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
Кино
«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года
Происшествия
В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, если в 2018 году таможенными органами было оформлено около 42 тыс. чеков, то в этом году за 11 месяцев число чеков выросло на 35%.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Общество
На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей
Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Израиль в очередной раз совершил ракетную атаку на Сирию: на этот раз ей подверглись районы Дамаска, сообщают СМИ.
Политика
Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая
Культура
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря.
Происшествия
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
Шоу-бизнес
Девушка рэпера Face Марьяна Ро намекнула на беременность
В октябре 2017 года стало известно о ее близких отношениях с российский рэп-исполнителем и автором песен Иваном Дреминым, выступающем под псевдонимом Face.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Здоровье
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.