РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.

с чего всё началось

Москва и Минск будут способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам углеводородов в Беларусь, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших сегодня в Сочи.

Козак рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко по нефти и газу

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