Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаКозак рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко по нефти и газу

Москва и Минск будут способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам углеводородов в Беларусь, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших сегодня в Сочи.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъ07 февраля в 13:51

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Армия и оружие

Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня сегодня предприняли попытку перехвата военных самолётов материкового Китая.
ANNA-News 15:21
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Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
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Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 16:32
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Коммерсантъ 04:52
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Политика

Итоговая явка на парламентские выборы в Азербайджане составила 47,81%

Заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.
RT на русском 16:07
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

РБК 09:55
Футбол

Бетис — Барселона 2:3

Спорт-Экспресс 16:57
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Экономика

Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
ВашГород.ру 12:05
Культура

Саратовские актеры снялись в самом скандальном сериале года

Регион 64 01:28
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Футбол

Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)

После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Свик-ТВ 08:01
Здоровье

Наталья Толоконская призвала не бороться с коронавирусом

По словам Натальи Петровны, еще в 1965 году коронавирус был найден у человека, всего их открыто более 40 видов, они якобы прекрасно сосуществуют с нами.
НДН.инфо 07 февраля в 23:32
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Общество

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:04
Политика

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
RT на русском 14:29
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Политика

Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:12
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru 07 февраля в 11:00
Политика

Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 13:27
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

Российская фигуристка Алина Загитова уступила первое место японке Рике Кихире.
АБН вчера в 12:41
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Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
Происшествия

В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны

Аргументы недели 05:32
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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