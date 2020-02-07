Экономика
Вестник КавказаКозак рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко по нефти и газу
Москва и Минск будут способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам углеводородов в Беларусь, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедших сегодня в Сочи.
Читать в источнике
Оценить1209
с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС07 февраля в 14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Армия и оружие
Тайвань попытался перехватить военные самолёты Китая
Военно-воздушные силы Тайваня сегодня предприняли попытку перехвата военных самолётов материкового Китая.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Политика
Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции
Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Политика
Итоговая явка на парламентские выборы в Азербайджане составила 47,81%
Заведующий информационным центром «Выборы» секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев сообщил на брифинге, что итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%.
Футбол
Бетис — Барселона 2:3
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Экономика
Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян
Под подозрение попадают все регулярные переводы.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Здоровье
Наталья Толоконская призвала не бороться с коронавирусом
По словам Натальи Петровны, еще в 1965 году коронавирус был найден у человека, всего их открыто более 40 видов, они якобы прекрасно сосуществуют с нами.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Политика
Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Фигурное катание
Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира
Российская фигуристка Алина Загитова уступила первое место японке Рике Кихире.
Здоровье
Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Происшествия
В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.