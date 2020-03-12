Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.

с чего всё началось

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата". Об этом сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Такой механизм предварительно принципиально согласован, пишет РИА Новости.

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

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