Политика

Российская газетаРоссийская газетаКозак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата". Об этом сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Такой механизм предварительно принципиально согласован, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.
ТАСС06:43

Подробнее о событии

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Российская газета21:18

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

РИА Новости19:39

Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

РБК20:39

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

Вести.Ru20:55

Москва ответила отказом на новую инициативу Киева о разведении сил в Донбассе

Коммерсантъ18:32

Козак и Ермак придали импульс минским переговорам по урегулированию в Донбассе

ТАСС19:26

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

RT на русском16:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Газета.Ru 16:01
Гаджеты

В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Российская газета 05:02
Футбол

Игроков «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса

Нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру 04:20
Транспорт

Власти Новосибирска рассказали о финансировании новых станций метро

Представители новосибирской мэрии сообщили «РБК Новосибирск» о том, что из-за отсутствия средств в бюджетах всех уровней смета по продлению Дзержинской линии метро не актуализирована, а работа по новым станциям, указанным в Генплане до 2030 года, не ведется.
RuNews24.ru 03:47
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости 21:26
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис 15:52
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
РБК 21:34
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
МонаВиста 11:05
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Гаджеты

Опубликовано фото комплекта поставки смартфона Redmi Note 9 Pro

OAnews 13:27
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Хоккей

«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел с плей-офф КХЛ

«Йокерит» в гостях обыграл «Локомотив» в шестом матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ.
Metaratings 14:32
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина

Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
News.ru 13:35
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru 03:57
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Известия вчера в 14:13
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Во вторник, 10 марта, Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.
RZN.info вчера в 06:01
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии были прекращены из-за коронавируса

Военное дело 08:30
Хоккей

Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Горобзор.ру 14:00
Происшествия

Уголовное дело завели на директора барнаульской похоронной службы

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба» по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.
КП - Барнаул 08:47
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv 06:24
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное